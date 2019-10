Elba Mónica Bravo, Fabiola Martínez, Roberto Garduño y Yolanda Chio

Periódico La Jornada

Domingo 20 de octubre de 2019, p. 4

Cuauhtémoc Cárdenas consideró que la decisión del gabinete de seguridad federal de dejar libre a Ovidio Guzmán López, El Ratón, en Culiacán, Sinaloa, se resolvió con las menos pérdidas posibles, y desde luego que va a tener consecuencias políticas esto: no hay remedio .

Sobre si fue correcta la determinación, señaló que es muy difícil hacer un juicio no habiendo estado ahí y no teniendo ninguna responsabilidad respecto al asunto , y expresó su deseo de que haya paz en el país. Agregó que en un enfrentamiento armado hay quien gana y hay quien no gana .

Entrevistado tras la ceremonia de conmemoración del 80 aniversario del exilio español y del 49 aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas del Río, sostuvo que en el gobierno federal no hay pacto con la delincuencia y advirtió que quizá (haya) envalentonamiento de algunos grupos delincuenciales; en fin no sé, vamos a ver. Esperemos que no haya mayores problemas .

El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, sin aludir a la responsabilidad de administraciones anteriores emanadas del tricolor o del gobierno de Sinaloa, subrayó que es necesario adecuar la estrategia de seguridad.