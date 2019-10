Si no existiera la ilegalidad en el consumo de drogas o la cantidad de consumo que existe en Estados Unidos “los narcos no tendrían el poder que tienen”, dijo el filósofo estadunidense Noam Chomsky durante una videoconferencia realizada en el contexto de la Feria Internacional del Libro del Zócalo.

“Por el otro lado, México, que siendo productor y exportador (de drogas) hacia Estados Unidos, se está cayendo en pedazos debido a la violencia que genera la criminalización de las drogas (…)

“Uno de los ejemplos en los que se observa la problemática que viven día a día los pueblos se dio con las batallas tan fuertes y violencia tan fuerte en Culiacán, el jueves pasado, entre los cárteles del narco y el Estado mexicano.

“Esas mismas batallas, esos mismos eventos violentos, no sucederían si no fuera porque en Estados Unidos hay un enorme consumo de drogas que permanecen siendo ilegales. Si no existiera la ilegalidad o la cantidad de consumo, los narcos no tendrían el poder que tienen”, indicó.