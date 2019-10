Alma E. Muñoz y Jorge A. Pérez

Enviada y Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 20 de octubre de 2019, p. 2

Asunción Nochixtlán, Oax., Los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump acordaron vía telefónica iniciar acciones inmediatas para congelar el tráfico de armas hacia México, proveniente de Estados Unidos , después de que en los hechos violentos ocurridos en Culiacán, Sinaloa, se utilizaron calibres que sólo se ven en acciones de guerra , informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

López Obrador aseguró que le planteó a Trump su opción por la paz y le agradeció su solidaridad y respeto a la soberanía mexicana ante los sucesos del jueves.

El mandatario mexicano comentó que ayer le explicó a Trump su respaldo a la decisión del gabinete de seguridad de no continuar con el operativo de detención de Ovidio Guzmán López –cuyo nombre no mencionó–, porque se pusieron en riesgo muchas vidas. Se estima que los muertos, sobre todo población civil, probablemente habrían rebasado los 200 , definió Ebrard.

El canciller y Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, fueron instruidos por el mandatario mexicano para que ayer mismo establecieran contacto con el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, y a través de él con las diferentes agencias de aquel país, para definir un encuentro –no más allá del lunes o martes– entre autoridades de ambos países, a fin de informar a la opinión pública sobre las acciones que se tomarán para lograr el objetivo de congelar el tráfico de armas hacia México , con el uso de tecnología no invasiva.

La llamada entre ambos presidentes se concretó a las 9 horas –por espacio de 15 minutos– en Oaxaca capital por iniciativa de Trump, después de que no pudo comunicarse el viernes, como pretendía, con López Obrador, ante la falta de señal en la Mixteca baja, donde el mandatario mexicano se encontraba de gira.

Primero en redes sociales y luego en el Centro Coordinador de Pueblos Indígenas de Nochixtlán, López Obrador agradeció a Trump el respeto a nuestra soberanía y su voluntad por mantener una política de buena vecindad, sustentada en la cooperación para el desarrollo y el bienestar de nuestros pueblos .