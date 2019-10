A escalas mundial y a nacional la mujer ha acrecentado su participación en todas las actividades, incluyendo el mando de los portaaviones, los cuerpos de choque, el futbol, la lucha libre, hay más mujeres toreras que nunca. Aun en la muy conservadora Iglesia católica empiezan a aumentar las demandas de que las mujeres sean ordenadas sacerdotisas, lo que ya sucede en otras iglesias cristianas. Infortunadamente son muy pocas las que han desarrollado el sentido del humor.

¿Qué podemos esperar en el futuro cercano? Me inclinaría por el feminismo de Rosario Castellanos, quien pensaba que no podemos exigir la igualdad porque somos distintos y que el feminismo debería partir de las cualidades femeninas y no de la imitación absurda del varón. Hay que recordar cuando dice: La exigencia de igualdad es imposible de satisfacer y que si se parte de ella para medir el progreso de la mujer estaríamos reconociendo que el modelo de vida y de acción masculinos son los únicos factibles . Colaboró Meredith González.