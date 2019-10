Reuters

Periódico La Jornada

Domingo 20 de octubre de 2019, p. 21

Londres. El primer ministro británico, Boris Johnson, envió ayer una carta sin firma a la Unión Europea (UE) solicitando un retraso del Brexit, pero también envió otro mensaje en el que declaró que no quiere una extensión, dijo una fuente del gobierno.

Johnson está obligado por una ley, aprobada el mes pasado por sus opositores, a pedir al bloque una extensión del actual plazo límite del Brexit del 31 de octubre al 31 de enero, luego de que los legisladores rechazaron sus intentos por aprobar un acuerdo de divorcio de la UE más temprano el sábado.

Johnson envió un total de tres documentos al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk: una fotocopia del texto de la ley que lo obliga a escribir, una nota pidiendo la extensión, pero que especifica que el texto no ha sido en realidad elaborado por el premier , sino por el Parlamento y una carta –con su firma– en la que dice que no quiere una extensión.

He dejado claro desde que me convertí en primer ministro, y hoy ante el Parlamento, mi posición y la del gobierno, de que una nueva extensión dañaría los intereses de Reino Unido y nuestros socios en la UE, y la relación entre nosotros , dijo Johnson en la tercera carta, publicada en Twitter por el corresponsal en Bruselas del diario Financial Times.

Johnson dijo que confía en que el proceso de aprobación de las leyes del Brexit en el Parlamento británico se completará antes del 31 de octubre, según la carta.