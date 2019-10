▲ Residentes de la zona donde se construye el puente de San Mateo, en Atizapán, estado de México, protestaron por la obra autorizada por la alcaldesa ex panista y ahora morenista Ruth Olvera Nieto, a quien acusaron de servir a intereses inmobiliarios. Foto Silvia Chávez

No queremos el puente porque en lugar de ayudarnos va a crear un cuello de botella; nos van a quitar un carril y se va a hacer más tráfico , además el puente tiene fines mobiliarios , dijo Alejandra Avilés, vecina de San Mateo Tecolapan.

Atizapán De Zaragoza, Méx., El puente vehicular de San Mateo, que se construye en la calzada de Los Jinetes por órdenes de la alcaldesa ex panista y ahora morenista Ruth Olvera Nieto, tiene la finalidad de apuntalar el proyecto inmobiliario Residencial Club Hípico La Hacienda y creará un nudo vial, denunciaron ayer vecinos de cuatro colonias y fraccionamientos durante una maniestación.

Laura Paniagua, de Valle Dorado, y Elena Zamudio, de Lomas de la Hacienda, se manifestaron por la conservación de árboles con más de 50 años que serían derribados por la obra vial. Yo paso todos los días por aquí y el tráfico es en horas pico y por algunos minutos; el puente sólo beneficiará al proyecto de departamentos y creará un cuello de botella , comentó Laura.

El 9 de octubre reprimieron a los inconformes

“Tenemos miedo, sí, porque la alcaldesa envía policías a que nos tomen fotos y a grabarnos, incluso han empleado un dron para tomar video, ya nos golpearon una vez, pero no nos van a callar, no queremos la obra y Ruth no da la cara, nunca ha venido a escucharnos”, agregó Laura, quien participó en la protesta que fue reprimida por la policía el pasado 9 de octubre.

La directora de Desarrollo Territorial municipal, Nina Hermosillo, ha reiterado que el puente de San Mateo es parte de una estrategia integral de movilidad que beneficiará particularmente a más de 60 mil automovilistas de Atizapán, Nicolás Romero y Cuautitlán Izcalli.

La obra fue presupuestada en 80 millones de pesos, tendrá 350 metros de longitud y se incorpora a la imagen urbana, pues no afectará los arcos emblemáticos y una cruz atrial ubicadas en el trazo que va por avenida Lomas de la Hacienda y Mayorazgo de los Gigantes.

La funcionaria explicó que la obra constará de columnas, trabes y dos gazas de ascenso y descenso; tendrá cuatro carriles, dos por cada sentido y bajo el puente habrá locales de servicios y comerciales.

Debido a la represión del 9 de octubre, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México inició una queja de oficio contra el gobierno de Olvera Nieto y en los próximos días dará a conocer los resultados de su investigación sobre la actuación de la policía municipal.