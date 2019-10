Madrid. Rara es la película de Quentin Tarantino que por un motivo u otro no se convierte en foco de alguna polémica. Y lo cierto es que Érase una vez... en Hollywood no ha sido la excepción. Si bien el director fue primero criticado por la imagen que el filme da de Bruce Lee, ahora China se niega a exhibir la película sin que se censuren algunas secuencias. Sin embargo, Tarantino se ha negado tajantemente.

Bona Film Group (patrocinador chino de la película), se acercó al cineasta para editarla y salvar así su estreno en aquel país, pero la respuesta del director fue no , informó The Hollywood Reporter.

“Quentin Tarantino no tiene intención de editar Once upon a time in Hollywood para apaciguar los censores de China. Su postura es la de ‘tómalo o déjalo’”.