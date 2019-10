De La Redacción

México mantendrá la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional (FMI) porque el panorama económico global es incierto, aseguró este sábado Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En conferencia de prensa en Washington DC, explicó que sostuvo una conversación –como prefirió llamar a la suave negociación– con la directora gerente del organismo internacional, Kristalina Georgieva, para tratar el tema.

Dijo que México debe seguir operando una salida ordenada como acordó, es decir, continuará por dos dos años con una revisión de medio término e irán disminuyendo de manera paulatina los montos asociados con ella.

Herrera explicó que no está a discusión si se renovará o no dicha línea de crédito, por 74 mil millones de dólares, sino cuál es el ritmo de la estrategia de salida. Reiteró que México no busca usar dicho mecanismo financiero, el cual se adquirió después de la gran crisis financiera de 2008-2009 para ser usado ante problemas graves.

Argumentó que el país la mantendrá porque el panorama internacional es incierto, tema que fue abordado por todos los ministros de hacienda que acudieron a las reuniones de otoño del FMI y del Banco Mundial (BM). En éstas sostuvieron encuentros paralelos con el Grupo de los 20 (G20), la Alianza del Pacífico, inversionistas y las calificadoras Fitch, Moody’s y Standard & Poor’s.

La línea de crédito está ahí para ayudar, para dar certidumbre. Lo que estamos buscando es cuál es el mecanismo óptimo que permita dar certidumbre y cuál es el tamaño adecuado de ello , expresó.

El secretario comentó que el tema constante fue la desaceleración sincronizada de la economía en el mundo. Hubo, explicó, una revisión a la baja del crecimiento de 19 de las 20 economías que forman parte del G20. Otro fue las tensiones comerciales, que no son ciclos naturales de la economía, sino barreras hechas por el hombre.

Enfatizó que las mayores preocupaciones son por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y por el Brexit. La única constante es que hay incertidumbre , destacó.

Sobre la ratificación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, dijo que está pendiente en los congresos estadunidense y canadiense. El funcionario se mostró optimista acerca de la ratificación y destacó que si logra aprobarse en los países socios dará gran ventaja a la región norte del continente, en medio de la compleja situación económica.