P

rimero: Supongo que no me creía, así que interrumpimos la sesión y lo llevé a ver lo que había sido la casa de mi infancia, mi juventud y las primeras décadas de mi madurez. A mi lado en el coche, no comentaba nada. Internamente me reía, mientras suponía que él se preguntaba cómo había tenido la suficiente confianza en mí como para aceptar que yo condujera, por más que el trayecto de su San Ángel y mi Chimalistac fuera corto. Apenas si cabía, aun con el asiento echado lo más hacia atrás que el mecanismo permitía. Sus piernas encogidas, eso sí, y la coronilla de su cabeza, medio calva, gris y rizado el poco pelo, casi rozando el techo. No se abrazaba, pero sí se cuidaba de que su brazo izquierdo no se juntara con el derecho mío y me estorbara al cambiar las velocidades.

¡Ay, Oso! ¡Qué mañana memorable me hiciste pasar! Te mostré la Ermita del Secreto, pero no quisiste que siguiéramos la tradición colonial de colocarnos en rincones opuestos, cada uno en su esquina, para que yo me confesara y tú me absolvieras. A una cuadra estaba el cerco familiar en el que nací, crecí y maduré. Abrí una de las puertas, con acceso a una de las cinco casas que componían el coto en la hectárea, entre jardines, caminos, patios y puentes. Llevabas contra el pecho tu cámara, y de tu hombro colgaba una mochila con lentes diferentes. Para entonces, ya te habías aficionado a la fotografía, y ya pasabas los fines de semana entre excursiones planeadas por la escuela en la que te inscribiste. Y ocupabas la excursión en tomar fotos, sin parar. De mi casa sin embargo no tomaste una sola, ni siquiera para contar con la prueba de que mis relatos hablaban de la realidad. Mamá descansaba debajo del naranjo, en la parte del jardín más cercano a Paseo del Río y sus puentes de piedra del siglo XVI. Mamá dormitaba, a sus 90 años, en su silla de ruedas. Te la presento, te propuse. Pero tampoco te animaste a saludarla, a estrecharle la mano y deducir por su trato, por su sonrisa, tu propia impresión de la figura que tu corriente de pensamiento tiene como fundamental en la vida de todos, tanto de los sanos como de los enfermos, emocionalmente hablando. Es decir, de ti, de mí, de todos, absolutamente de todos.