Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Domingo 20 de octubre de 2019, p. 26

La percepción en materia de inseguridad que tienen los capitalinos disminuyó 7.3 por ciento en lo que va del año, al pasar de 83.8 en el primer trimestre de 2019 a 76. 5 en septiembre pasado, indica la Encuesta Nacional de Seguridad Pública tercer trimestre, que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y que publicará el gobierno local.

Las autoridades compilaron los resultados de las encuestas sobre la percepción que tienen los habitantes sobre inseguridad, aplicadas a mayores de 18 años a escala nacional y en la capital desde 2013 a septiembre de este 2019.

Los datos registran que desde el cuarto trimestre de 2015, la Ciudad de México cuenta con una percepción de inseguridad superior a la nacional, mientras que el periodo de más alto rango corresponde a los primeros tres meses de 2018, que alcanzó 92.3 por ciento; en contraste, en ese mismo lapso en el país se sentían inseguros 76. 8 por ciento de los entrevistados.

Al tercer trimestre de 2019, un 76.5 por ciento de la población capitalina siente que vivir en la ciudad resulta inseguro; sin embargo, la cifra es menor a la registrada durante el segundo trimestre, que es la más alta en lo que va del gobierno, con 84.9 por ciento.

No obstante las mujeres indicaron que ellas viven con mayor temor a sufrir un delito, ya que las encuestadas respondieron que cambiaron sus hábitos por temor a ser víctimas de algún ilícito como robo, asalto y secuestro, entre otros, por lo que 77.9 por ciento dejó de usar objetos de valor, 67.6 no camina después de las 8 de la noche en las inmediaciones de su vivienda, 65.3 no permite que sus hijos menores salgan de casa y 44.9 por ciento ya no visita a parientes o amigos.