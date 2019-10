C

on el aval de más de 50 años en el campo educativo he seguido el debate del artículo 3 y en consecuencia innumerables discusiones de las leyes secundarias, exponiendo en foros diversos mi posición al respecto. Hoy, después de revisar la Ley General de Educación publicada el 30 de septiembre quiero aprovechar este espacio para alertar de algunas contradicciones y señalar tareas que sería prudente que el magisterio democrático enarbolara.

Muchos académicos repitieron hasta el cansancio que el término de excelencia era paralelo a la calidad, implicando a la máxima calidad . Para ello, las mediciones son fundamentales y colocan al trabajo educativo en la mira de lo cuantitativo para asegurar ese logro máximo. No faltarán autoridades educativas que quieran asegurarse del logro excelente a través de múltiples exámenes y mediciones, tema que estuvo en el corazón de la reforma anterior y que sometió a una presión permanente a educandos y docentes. Además resulta contradictorio que se enuncie dicho concepto en el artículo 11 y en seguida el 12 refiera que el desarrollo humano integral debe contribuir a la formación del pensamiento crítico, a la transformación y al crecimiento solidario de la sociedad, enfatizando el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo . Formar críticamente en una perspectiva de cooperación solidaria, en procesos detrabajo colectivos no se orienta al logro de excelencias individuales, sino al avance colectivo, apoyándose mutuamente y compartiendo saberes, lo cual favorece un proceso de equidad. Menudo reto plantea la ley para operar simultáneamente dos visiones contradictorias, agregando que la condición de la escuela implica heterogeneidad ya que se trabaja con seres humanos con diversos conocimientos, intereses, capacidades y entornos culturales, así como niveles de madurez y desarrollo diferentes. Cuando la escuela tiene una visión de comunidad de aprendizaje, que enfatiza el trabajo colectivo, dichas diferencias enriquecen el aula, lo que no sucede en una perspectiva de competencia permanente hacia la excelencia en los aprendizajes.