Sobre el mismo tema, la asociación Save The Children hizo un llamado a activar los mecanismos de protección y atención inmediata a niñas, niños y adolescentes que se encuentran en zonas de conflicto, pues dicha población fue la más expuesta ante los tiroteos y otros actos de violencia ocurridos anteayer en Culiacán.

Aunque la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de frenar la detención de Ovidio Guzmán fue atinada para no exponer más a la población civil, las medidas de protección de los ciudadanos debieron haberse tomado desde antes, mediante una planeación adecuada del operativo militar realizado el jueves en Culiacán, señalaron organizaciones civiles.

De su lado, Lisa Sánchez, directora general del colectivo México Unido contra la Delincuencia, afirmó que el intento de aprehender al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán se trató de un episodio desafortunado, con un operativo fallido que forma parte de la misma estrategia inaugurada hace dos sexenios que no resolvió la violencia, sino que la empeoró .

Luego de manifestar su preocupación por el mensaje de violencia e impunidad que manda lo ocurrido el jueves en Sinaloa, la activista señaló que aunque la salvaguarda de la vida de los civiles es lo principal, dicho aspecto debió haberse cuidado desde antes de mandar al Ejército a detener a Guzmán sin un plan adecuado.