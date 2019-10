En conferencia de prensa, indicó que la imagen de México no cambiará mucho tras los incidentes registrados el jueves en Sinaloa.

Luego intentó rectificar sus calificativos cuando se le pidió precisar sobre el término manchita .

No, no dije manchita, no sé si es mancha. Es un evento lamentable como hemos tenido otros en el país, pero que no tiene por qué extrapolarse a que el país está cambiando en nada la capacidad de hacer negocios, de hacer turismo. En el grueso del país no se afecta. Culiacán y Sinaloa siempre han sido de las regiones relativamente con más violencia y es de lamentar, pero no creo que cambie mucho la imagen de México .

En tanto, el subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad de la Secretaría de Economía, Ernesto Acevedo Fernández, dijo que la violencia en Sinaloa afecta el clima de negocios para el país.

En entrevista, recordó que México ha sido inseguro desde hace varios años y existen diagnósticos sobre la debilidad de la certeza jurídica que se han perpetuado en el tiempo.

Sin embargo, comentó que la actual administración busca revertir la falta de estado de derecho que afecta la inversión, pues la inseguridad es una variable que los inversionistas toman en cuenta para hacer trabajar los capitales, nacionales o extranjeros, en el país.