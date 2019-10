Alma E. Muñoz y Fabiola Martínez

Oaxaca, Oax., No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas , aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador al explicar la detención y posterior liberación de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, en un operativo encabezado por militares para lograr su captura con fines de extradición a Estados Unidos.

Con distintos argumentos, el mandatario dijo que los integrantes del gabinete de seguridad tomaron las decisiones adecuadas ante la difícil situación del jueves pasado en Culiacán, Sinaloa. Se tomó una decisión que marca la diferencia , aseguró.

El Presidente dio ayer su conferencia matutina en Oaxaca, en las instalaciones de la Base Militar número 15, donde se presentó y salió con el bastón de mando de la tradición indígena.

Los reporteros insistieron en las consecuencias de los hechos del jueves, a lo cual López Obrador respondió que le parecía exagerado que se hable de un fracaso de la estrategia de seguridad de su gobierno, y fue reiterativo al advertir que no la cambiará ni volverá a la anterior, cuyo resultado sólo fue guerra, masacres y muertos.

En distintos puntos que visitó en Oaxaca, explicó a la gente los hechos del jueves; el jefe del Ejecutivo federal dijo que había una orden de aprehensión de un presunto delincuente famoso , pero la reacción y armamento de esta banda –de traviesos – ponía en riesgo la vida de mucha gente, tanto de los delincuentes como de los soldados, de policías, de servidores públicos y de gente de civil , por lo que de proseguir la situación sería aun más difícil.

Luego ponderó el tema de la paz: No a las masacres. No se puede enfrentar la violencia con la violencia... no el diente por diente, ojo por ojo. Amor al prójimo. Eso es lo que tenemos que llevar a la práctica. No a la confrontación, no a la violencia, sí a la paz, a la fraternidad, al amor .

Dijo que el violento no es bien visto ya eso no va a estar de moda, el prepotente, el violento, va a caer mal .

Insistió en que no se puede apagar el fuego con fuego, el mal con el mal, reprimir al pueblo, como se hizo antes, porque de esa forma, barriendo, aniquilando, con la idea de exterminio, sólo se convirtió al país en un cementerio.

Recordó que desde el tiempo en que era líder opositor estaba convencido de que un dirigente puede poner en riesgo su vida, no la de los demás.