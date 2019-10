A

finales de los años 80, en el ya entonces llamado Tianguis del Chopo, en Oyamel, colonia Atlampa, asistí como fotógrafo de Conecte acompañando a José Luis Pluma, director de dicha revista. En esa, mi primera visita como reportero, saludé de mano a Armando Molina, reconocido entre la grey rocanrolera por su trayectoria como periodista, músico y fundador del grupo La Máquina del Sonido; pero sobre todo, Armando era –es– famoso porque fue uno de los organizadores del Festival de Avándaro, y por su paso en Pop, publicación que dirigió. Ahora, Armando Molina radica en Hermosillo, Sonora, donde libró una batalla contra el cáncer y desde hace tres meses su salud es delicada por otras razones “Primero fue una infección de vías urinarias que me chingó duro; luego me caí porque estoy muy débil, entonces, se me hizo una trombosis en la pierna derecha; así que no puedo caminar… ayer fui a consulta y ya sabes: un ojo de la cara”, nos contó por teléfono desde su casa. La situación se complica por la falta de ingresos, por lo cual algunas amistades han emprendido una campaña por Facebook para apoyarlo económicamente: el número de cuenta está a su nombre y es BBVA 4152-3132-80038287. Y lo que son las cosas: también el maestro José Luis Pluma pasa por problemas de salud; afortunadamente, él –enciclopedia andante de rock– está en franca recuperación.

39 años dEspués, es tiempo de celebrar. Hay motivos: presumir lo realizado en casi 20 años en Radio Chopo, escenario que han pisado miles de bandas y que aún sigue luchando por permanecer, no obstante la resistencia de algunos asociados y vecinos; es justo mencionar que en este escenario callejero han tocado, entre miles de grupos, El Tri, Jaime López, Cecilia Toussaint, Tex Tex, Las Ultrasónicas, Zoé, Javier Bátiz, Liranrol, Haragán, Enigma, Piro; pero, igual han tenido presencia grupos de ska, metal, punk, rocabilly, rocanrol, dark, trova, rupestre, reggae, progresivo. Lo destacable de este espacio es el prestigio y presencia en diferentes latitudes de México y el extranjero que ha obtenido por la oportunidad que ofrece a bandas noveles. Estos elementos –presencia y prestigio– son necesarios para la supervivencia del Chopo, más ahora, cuando las actividades culturales han disminuido notablemente. Confirmando lo anterior, respecto al roce internacional del Tianguis, está el cartel de Radio Chopo hoy: tocarán bandas de tres países: de España,La ley de Mantua y La Regadera; Electric Sasquatch y Gudgrinder de Colombia y de aquí estarán Surgery, Lux Off, Intoxxicaded y Transmetal. El único apoyo que la organización chopera solicita cada sábado a los asistentes es, no drogas, no alcohol y no violencia. Dicho en buen romance: no enciendas tu churro, simona la mona no pasa y no hagamos panchos ni irigotes.