En efecto, esta impresentable maniobra atenta contra los principios democráticos en al menos dos maneras inadmisibles. En primer lugar, porque viola el elemental principio jurídico de que las leyes no pueden redactarse para beneficio o perjuicio de ninguna persona o colectivo específico, sino que deben concebirse sin dedicatoria para evitar cualquier conflicto de interés: existe un abismo insalvable entre establecer la duración de un cargo cinco años antes de que se sepa quién habrá de ocuparlo, y pretender hacerlo una vez que dicha persona ha sido designada. A esto se suma la inmoralidad de que quienes tienen el deber de representar a los ciudadanos y dotar a las instituciones de un cuerpo legal que refleje esa voluntad, maquinen para alterar ese mandato movidos por pactos inconfesables.

Por si esta serie de atropellos no fuera suficiente, el domingo pasado el gobernador electo pretendió cubrir sus ambiciones con una apariencia de legitimidad mediante una consulta carente de cualquier rigor, no sólo inválida de origen, sino insultante por cuanto tuvo lugar no para recoger la opinión ciudadana, sino para justificar a destiempo hechos consumados.

No queda sino hacer un voto de confianza porque las instancias jurídicas –el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación– que habrán de conocer acerca de esta vergonzosa legislación, se pronuncien de manera inequívoca para dejarla sin efecto y restaurar la voluntad popular expresada en las urnas.