T

ras la huelga general, todo sigue igual. Las posiciones no se mueven. En esta coyuntura, no es fácil realizar un análisis político sobre Cataluña, menos sobre la España monárquica. El maniqueísmo se impone: conmigo o sin ti. La situación se encuentra emponzoñada con el fin de obtener mezquinos réditos a corto plazo. Es el todo o nada. Muchos bemoles y poco cerebro. Intestinalmente el problema se resuelve con testosterona. Para los nacionalcatólicos, españolistas, autodefinidos bloque constitucionalista, la única opción consiste en declarar el Estado de excepción, aplicar la ley de seguridad interior y si es posible declarar ilegal a todo partido político que no jure lealtad a la Corona en Cataluña. Es la respuesta frente a una justicia timorata que ha sido incapaz de aplicar penas de rebelión e intento de golpe de Estado a los imputados del procés. Se busca la derrota, el exterminio, la aniquilación, que no vuelvan a levantarse. Cualquier otra opción es ceder al chantaje soberanista, dar alas al independentismo y traicionar los valores patrios. Tampoco descartan militarizar Cataluña. En este espectro se mueven el Partido Popular, Ciudadanos, Vox y las organizaciones satélites que habitan en la derecha. El resultado inmediato, la presencia del fascismo en las calles de Barcelona. Se abre otro frente. En Medio el PSOE y el gobierno en funciones, cuyo discurso se diluye, haciendo guiños a la derecha, nacionalistas e izquierdas, retrasando el diálogo hasta pasadas las elecciones del 10 de noviembre.

En frente de esta coalición, los independentistas, defensores a ultranza de la declaración unilateral de la Republica catalana. Para estos, la cuestión se resuelve en el mismo plano de testosterona. Tras el juicio, condenando a nueve de los 12 imputados a penas de entre nueve y 13 años de cárcel, y a los demás a un año y ocho meses de inhabilitación, la respuesta debe ser contundente. Sólo cabe rechazarla, desconocer el veredicto. Sentenciarlos por sedición, malversación y desobediencia es una pantomima, un agravio y un insulto a la sociedad catalana. Para el Govern catalán y socios políticos no hubo delito, actuaron en representación del mandato popular de las urnas, tras el referendo celebrado el primero de octubre de 2017. Deben ser puestos en libertad, pero la justicia españolista clama venganza. Tras la sentencia, se reafirman, Cataluña es una república. Hay que salir a la calle, mostrar el descontento, negar la legitimidad del Tribunal Supremo, articular un tsunami democrático. Convocar una huelga general, paralizar Cataluña y afianzar el credo independentista. La calle sustituye la política. Mientras tanto, para subir la densidad testicular, Quim Torra, presidente de la Generalitat, propone un nuevo referendo para revalidar la declaración unilateral de independencia. En esta petición, se ha quedado sólo, sus socios lo han abandonado. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, lo califica de incendiario, de comportarse como un activista callejero, cerrar puertas al consenso. Por su parte, Esquerra Republicana le recrimina su irresponsabilidad, y los condenados guardan silencio. En el exterior, Puigdemont sigue buscando países que reconozcan la republica catalana, y la justicia española, busca reactivar la orden de extradición, esta vez por el delito de sedición.