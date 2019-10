¿Quién dijo que íbamos a parar? Nadie. No es solución parar la Liga , sostuvo Ortiz. Todos quieren conciliar. Hacer un parón implica costos millonarios. Hoy más que nunca los equipos van al día, hay menos reclamos. Aunque segunda y tercera división son otras ramas , apuntó.

No obstante, se mostró en contra de que se utilicen los 17 millones de pesos , refirió, que se le da al organismo anualmente para resolver la situación.

En tanto, Álvaro Ortiz, presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFpro), subrayó que no es solución hacer un parón, como planeaban los jugadores de Veracruz. Dijo que a la postura que mostró en la mañana la FMF y la Liga Mx ha sido una luz para resolver la falta de pagos en el Veracruz.

En apoyo a los jugadores y jugadoras de Veracruz y, de la mano de Liga Mx, he tomado la decisión ejecutiva de disponer de un fondo de 18 millones de pesos, que cada año se aportan a la Asociación de Futbolistas para que esté a partir de la siguiente semana a disposi-ción de la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias , asentó el dirigente en conferencia en la sede de la FMF, en Toluca.

“El tema del recurso no es para disponer de algún conflicto que exista. El afectado es el jugador; quieren que pongamos el dinero y ellos (la FMF y la Liga) se quieren lavar las manos. Así es complicado, estamos dispuestos a poner una parte y que nos expliquen de dónde saldrá ese dinero.

Hoy el tema es de sensibilidad, me gustaría que los directivos se pusieran en la cabeza de los jugadores. Hoy lo que necesitan es dinero para poder vivir, no están negados con la controversia. El lado humano se olvida y todo tiene que ser institucional, tiene que ser por parte de un papel , dijo.

En tanto, Miguel Herrera, técnico del América, refirió que si los jugadores quieren terminar con los adeudos en la Liga Mx deben recurrir a la Comisión de Controversias, como él lo ha hecho en varias ocasiones, una de ellas precisamente en Veracruz, cuando dirigió a los Tiburones Rojos en 2008.

Aunque intentó eludir el tema de los adeudos a los jugadores de Veracruz, recordó que cuando a mí no me pagaban, metí controversia y me pagaron. Hoy la (comisión de) controversia funciona .

Señaló que "desafortunadamente es un problema que no es de este torneo, es seguido. Son situaciones que no deben pasar en ninguna liga del mundo. Hay que lidiar contra esto, que se arregle lo antes posible". No obstante expresó su confianza en que se disputará la Jornada 14 pese a la advertencia de un paro por parte de los jugadores.

Asimismo, después de ser suspendido tres partidos por llamar "puto" al árbitro Marco Antonio Ortiz en la derrota ante Cruz Azul, en medio de una campaña de la Federación Mexicana de Futbol para erradicar el grito "eeehhh puto", Herrera dijo que será hasta la próxima semana cuando toque el tema con Santiago Baños, presidente del América, y el resto de la directiva.