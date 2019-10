Pablo Espinosa

Somos mayoría quienes amamos las canciones de amor, canta Paul McCartney:

You’d think that people would have had enough of silly love songs

I look around me and I see it isn’t so

Some people want to fill the world with silly love songs

And what’s wrong with that

I’d like to know

’Cause here I go again

I love you, I love you

I love you, I love you

Esa canción es el emblema del arte de McCartney: Silly love songs.

Lo representa.

Del titipuchal de rolas similares, esa lo define por su honestidad, sentido del humor y buen gusto: ‘‘tontas” canciones de amor.

Tonto de amor, atolondrado, tórtolo.

Shakespeare se regocija.

Paul McCartney publicó Silly love songs el primero de abril de 1976, primero como disco sencillo y después como parte del álbum Wings at the speed of sound.

Demostró, apoyado en William Shakespeare, que todas las canciones de amor son tontas por naturaleza y que ese es un valor.

Libros enteros demuestran su aserto, definiciones médicas y filosóficas sobre el amor lo reivindican.

Ha publicado esta canción en distintas grabaciones. Lo hace ahora nuevamente con un significado especial: un refrendo. Refrenda su vocación de gran melodista, su inclinación por las canciones sencillas, pero sobre todo su condición Beatle y la configuración de su arte entero.

Por eso la incluye en su nuevo disco: Wings over America.

Nuevo porque se trata de una remasterización, una edición cuidadosa del capítulo nodal de su carrera: cuando terminó la era Beatles, cayó al abismo y ascendió de nuevo.

Desde la redición de Abbey Road, del cual el Disquero se ocupó la semana pasada, resultó evidente su homenaje a Linda Eastman, con quien se casó, formó un hogar y una banda que nombró Wings debido a uno de los episodios que marcaron su matrimonio: ella en labor de parto difícil salvó la vida. Lo narra así Paul McCartney a través de su biógrafo, Philip Norman:

‘‘Más tarde Paul recordaría haber rezado como loco y haber recibido como respuesta otra visión de su madre partera que le sirvió para bautizar a su banda ante su nueva hija, Stella Nina. Como si unos ángeles revolotearan en torno a su madre, Mary, le pareció ver una multitud de doradas y desplegadas… alas.”

Resulta significativo que McCartney redite hoy ese disco con esa y otras canciones de amor que dedicó a Linda Eastman (Maybe I’m amazed; y en otros discos: My Love; The lovely Linda) porque con ella construyó su nuevo destino: Paul McCartney, músico.

El álbum Wings over America, que hoy recomendamos, es la novedad discográfica más importante del momento porque es una manera espléndida de acercarse a un autor de características peculiares, para dejar de lado el lugar común. No es el autor de Yesterday, es un músico.

Wings over America se publicó originalmente como álbum triple, en 1976; en 2013 se convirtió en disco doble y hoy, con la magia de la remasterización, compone un mural sonoro impresionante: no es un recopilado de grandes éxitos, es una radiografía, close up, desnudamiento de la cocina, un manual de navegación.