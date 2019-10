▲ El jurado seguramente no estaba enterado de la denuncia contra el becario Jeremías Marquines Castillo, pues no necesariamente es pública, sostiene Adriana Konzevick. Foto Yazmín Ortega Cortés

Carlos Paul

Periódico La Jornada

Sábado 19 de octubre de 2019, p. 3

A partir de la inconformidad y los cuestionamientos realizados a algunos creadores que obtuvieron la beca del Sistema Nacional de Creadores Artísticos 2019, que otorga el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), por hechos de violencia y acoso sexual, la directora Adriana Konzevik explica en entrevista con La Jornada que en el caso particular de uno de los creadores con denuncia penal, ‘‘se están haciendo los análisis pertinentes en términos legales, pues necesitamos tener toda la información por las vías correctas para poder someter el caso al consejo directivo”.

Pronunciamiento de colectivo de mujeres

En días pasados el colectivo Mujeres Juntas Marabunta se pronunció en redes sociales en torno a que entre los becarios de 2019 ‘‘aparece el nombre de Jeremías Marquines Castillo, quien cuenta con denuncias penales en su contra por violación y desvío de fondos, por lo que exigen que dicha beca le sea retirada”.

En el caso de Marquines Castillo no se sabe si éste se encuentra prófugo, pues el Fonca no tiene registro o papeles al respecto. Se está recabando toda la información legal.

Según Konsevick, ‘‘el jurado seguramente no estaba enterado de la situación, todo vez que dicha denuncia viene de tiempo atrás y no ocurrió en el proceso dentro de la convocatoria. Son cuestiones anteriores. Esa denuncia no necesariamente es pública”, sostiene.

El Fonca, manifiesta Konzevick, ‘‘parte de la buena fe de los postulantes. Cuando una persona se postula se le hacen una serie de preguntas y entregan una serie de documentos. La misión del Fonca no es investigar a cada uno de esos postulantes.