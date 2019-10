Se realizaron tres cateos con las debidas órdenes judiciales en Atitalaquia, Hidalgo, y en la colonia Ciudad López Mateos, Atizapán, estado de México, pero el ex funcionario no fue hallado.

El ex secretario de Obras y Servicios y ex comisionado para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, Édgar Tungüí Rodríguez, es buscado por la Interpol en Francia, luego de que fuentes de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) aseguraron tener indicios de que viajó a ese país para evadir la orden de aprehensión en su contra.

La Contraloría del gobierno local detectó irregularidades administrativas y económicas con base en las reglas de operación de los recursos destinados a los beneficiarios por la reconstrucción, tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, dijo el vocero de la PGJ, Ulises Lara, quien aseguró que se siguió la ruta de dinero del erario, lo que dio elementos para integrar la indagatoria y órdenes de aprehensión contra los ex secretarios.

En conferencia de prensa, el vocero adelantó que conforme avance la indagatoria podrían darse a conocer los nombres de otros ex servidores que habrían actuado en coalición con Tungüí y Gutiérrez. Sin embargo, no precisó los nombres ni número; la PGJ no tiene considerado citar a declarar al senador y ex jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, pero precisó que una vez detenidos y conforme avance el proceso judicial podría ser requerido por la defensa de los imputados.