▲ En su conferencia donde dio detalles de los ex funcionarios, acompañaron a Sheinbaum, Rosa Icela Rodríguez, Federico González y Carlos Mackinlay. Foto Notimex

Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 19 de octubre de 2019, p. 30

La jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la Interpol ya emitió la ficha roja que solicitó la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para buscar en el extranjero a al ex secretario de Obras y Servicios (Sobse) y ex comisionado para la Reconstrucción, Édgar Tungüí Rodríguez, así como al ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Felipe de Jesús Gutiérrez, por el desvió de recursos para la reconstrucción.

La funcionaria afirmó que esta colaboración del organismo policial internacional da cuenta de que la carpeta de investigación que integró la dependencia está muy bien fundamentada , aunado a que las órdenes de aprehensión son otorgadas por un juez a partir de la revisión del expediente.

Sobre una posible fuga de información para permitir que los ex funcionarios pudieran evadirse de la acción de la justicia, Sheinbaum dijo que algo se publicó el algunos medios en días previos, lo que pudo ponerlos en estado de alerta.

Sin dar demasiados detalles, comentó que uno de los dos ex funcionarios fue citado a una audiencia y no se presentó.

Además, se promovió también un amparo, pero fue por un acto de autoridad distinto al que realizaba la PGJ, por lo que ambas órdenes de aprehensión están firmes.

La mandataria deslindó del desvío de recursos al primer comisionado para la reconstrucción, Ricardo Becerra Laguna, dado que en el tiempo que estuvo al frente de dicho encargo no hubo uso de recursos.

De hecho, Becerra renunció en febrero de 2018 por la decisión de los entonces diputados de la Asamblea Legislativa, Leonel Luna Estrada y Mauricio Toledo Gutiérrez, junto con el panista Jorge Romero Herrera, de incorporar en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de ese año una disposición que les daba la facultad de proponer, vigilar y supervisar 5 mil millones de pesos asignados a la reconstrucción. El cargo fue posteriormente ocupado por Tungüí Rodríguez, quien estaba al frente de la Sobse.