l lunes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con su gabinete de seguridad, rindió un informe pormenorizado sobre lo hecho en los primeros 10 meses de su gobierno en materia de seguridad pública y sobre la situación de la violencia delictiva. No fue un informe autocomplaciente ni mucho menos. La aplicación masiva de programas de bienestar, combinada con la lucha contra la corrupción y con el inicio del despliegue de la Guardia Nacional, no han dado los resultados perceptibles y a corto plazo que muchos esperaban.

Si la frecuencia y la mortandad de los combates es una mera casualidad, tal vez también lo sea el que fueran el telón de fondo con el que presentó su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el hoy ex ministro Eduardo Medina Mora, el hombre que, desde la titularidad de la Procuraduría General de la República en tiempos de Calderón, estuvo al tanto de los envíos de armas de Washington a un cártel de la droga y que no movió un dedo para detenerlos ni para sancionarlos. Y tal vez sea otro fruto del azar el hecho de que el miércoles pasado haya resuelto dejar el liderazgo del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps, quien ha sido señalado como el máximo exponente de la corrupción charra, esa modalidad de saqueo regular al erario combinada con la construcción de dirigencias gremiales que no actuaban en beneficio de los trabajadores, sino para someterlos a los designios políticos y electorales de la Presidencia. Y otra mera casualidad sería la tercera gran derrota de la semana experimentada por los círculos del viejo régimen: el arranque de las obras en lo que será el Aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía, estado de México: el último clavo en el ataúd del aeropuerto de Texcoco, el más astronómico de los negocios turbios que pudo idear la oligarquía neoliberal.

Podría parecer injustificado y hasta infame el manifestar, sin tener pruebas contundentes en la mano, la sospecha de una vinculación más allá de la coincidencia temporal entre las derrotas de la oligarquía neoliberal y la violenta arremetida de la delincuencia organizada. No lo es: tanto sobre la actuación omisa y delictiva de la PGR calderonista como sobre la corrupción priísta en los sindicatos oficialistas existen documentados señalamientos que no fueron investigados y que, por el contrario, la voluntad de los anteriores titulares del Ejecutivo federal se empeñaron en ocultar y dejar pasar y tal opacidad da plena justificación a la duda y al cuestionamiento de si los actos de violencia delictiva de esta semana fueron no episodios aislados e inconexos de las organizaciones criminales sino contragolpes del viejo régimen que las engendró con sus políticas económicas, las fortaleció con estrategias equívocas y las solapó con prácticas corruptas.

