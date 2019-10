En la lista también se encuentran María López Urbina, ex fiscal es-pecial para la investigación de feminicidios en el estado de Chihuahua, de la extinta Procuraduría Gene-ral de la República; Michael Chamberlin, miembro del Consejo Consultivo de la CNDH y consultor independiente sobre temas como derechos indígenas, tortura y desaparición.

Otra de las aspirantes es Elizabeth Lara Rodríguez, actual encargada de la oficina de la CNDH en Ixtepec, Oaxaca, y ex colaboradora del albergue Hermanos en el camino, dirigido por el sacerdote Alejandro Solalinde. En días recientes el nombre de Lara tuvo mucha presencia mediática, luego de conocerse que Solalinde la presentó directamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien se la recomendó para ser la siguiente titular de la comisión.

Las comisiones unidas de Derechos Humanos y Justicia decidieron no hacer ningún filtro previo y convocaron a todos los candidatos que se registraron con el fin de ocupar el cargo para el periodo 2019-2024, y que forman parte de la lista final sobre la cual informó este diario el lunes anterior.

A partir del próximo lunes, las 57 personas que aspiran a presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) –luego de que Luis Raúl González Pérez decidiera no buscar su relección– iniciarán sus comparecencias ante el Senado para presentar a los legisladores sus proyectos de trabajo.

Asimismo, figuran Namiko Matzumoto, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz y actual presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos –quien se confrontó recientemente con el ex fiscal de dicho estado, Jorge Winckler–, y Luis García López Guerrero, director del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.

Otros de los aspirantes al cargo son María del Rosario Piedra Ibarra, integrante del Comité Eureka, fundado por su madre, la luchadora social Rosario Ibarra de Piedra –a quien el Senado decidió conferir la medalla Belisario Domínguez–; Ricardo Bucio, actual secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y ex titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Alberto Xicoténcatl, director de la casa del Migrante de Saltillo; Enrique Carpizo, sobrino del ex rector de la UNAM y ex presidente de la CNDH, Jorge Carpizo, también asesor legal de los elementos de la Policía Federal inconformes con su traslado a la Guardia Nacional; Arturo Peimbert, ex ombudsman de Oaxaca; Héctor Galindo, uno de los tres líderes de Atenco que fueron encarcelados en el penal de máxima seguridad el Altiplano, entre otros.

En tanto, organizaciones civiles que forman parte del colectivo #CNDHAutónoma –entre ellos la Red Todos los Derechos para Todos, Artículo 19, Serapaz y Cencos– llamaron al Senado a transparentar el mencionado proceso de elección, lo cual implica dar a conocer públicamente la conformación y reuniones del grupo de trabajo, así como la lista de indicadores que utilizarán y el llenado posterior de los mismos. El grupo también exigió que se informe sobre las valoraciones de idoneidad de los 57 aspirantes.