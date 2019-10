Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 18 de octubre de 2019, p. 17

El Instituto Nacional Electoral (INE) no ha actuado de manera provocadora en la polémica sobre la duración del próximo gobierno de Baja California. La provocación fue modificar la Constitución para ampliar el mandato cuando las elecciones ya se habían realizado, señaló ayer la consejera Pamela San Martín.

Por su lado, PAN, PRI, PRD y MC informaron que interpondrán este viernes sendas acciones de inconstitucionalidad en contra de la Ley Bonilla, que extiende de dos a cinco años la próxima gubernatura de aquella entidad, luego de que finalmente fue publicada ayer en el Periódico Oficial del estado.

En este marco, el ex candidato del partido del sol azteca al gobierno, Jaime Martínez Veloz, dio a conocer un documento de la Secretaría de Educación Pública en el que reconoce no haber encontrado en los archivos de la Dirección General de Profesiones el título de ingeniero que ostenta el mandatario electo de Baja California, Jaime Bonilla, aunque también aclara que eso no quiere decir que el morenista no esté titulado, pues existe la posibilidad de que haya decidido no tramitar la cédula profesional.