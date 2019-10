Y aquí aprovecho para decirles, con todo respeto, a los legisladores (que quieren aumentar el déficit). No estoy de acuerdo. Ojalá y no le muevan, porque nos conviene mucho que tengamos finanzas públicas sanas, que haya disciplina fiscal , expuso en conferencia de prensa.

Entonces, señaló, tienen doble chaqueta : de empresarios y políticos, pero simulan independencia cuando en realidad hay algunos que hasta ya están aspirando a ocupar cargos. Los conozco, aunque se disfracen, ya andan buscando eso .

Por ello les pidió que, así como hay cambios en los dirigentes sindicales, es momento que los del sector privado actúen con rectitud y honestidad, y rechazar todas las prácticas de corrupción, lo mismo el que fabrica facturas y evade impuestos que al que roba una gallina o un cilindro de gas.

Reiteró que la corrupción es delito grave y la sanción será pareja para todos. En ese contexto aseguró que la indagatoria a este tipo de faltas no significa espionaje o terrorismo fiscal sino labor de inteligencia, un medio establecido en la Constitución, no sólo para combatir temas fiscales sino también para el robo de combustible y feminicidios entre otros delitos ahora clasificados como graves. “Es que también están sobre dimensionando el tema, están queriendo llevar las cosas al terrorismo fiscal: ¡ay, qué miedo! El que nada debe, nada teme (…) Si un ciudadano no es corrupto, paga sus impuestos, no es huachicolero o mapache electoral ¿qué le puede importar que haya pena perpetua?”, subrayó el Presidente.

Dijo que es de esperarse una campaña de los inconformes para advertir que habrá terrorismo fiscal , tal como ocurrió con los opositores al etiquetado en alimentos procesados, pese a que el país tiene un serio problema de obesidad, diabetes y otras enfermedades vinculadas a la dieta.

Al final dijo a los empresarios: no se preocupen, el que nada debe, nada teme.