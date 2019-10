Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Viernes 18 de octubre de 2019, p. 12

En tanto que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señaló que ya es procedente iniciar el procedimiento de extinción de dominio de las cuentas bancarias de la empresa Yacani –creada por Marielle Helene Eckes, esposa del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin–, fuentes cercanas a la defensa del ex funcionario señalaron que no ha concluido el juicio de amparo que se promovió contra el aseguramiento de cuentas de la citada compañía.

Yacani es una empresa de servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles , que tiene su domicilio en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, y que fue constituida con inversión extranjera en noviembre de 2014 mediante una sociedad establecida entre la esposa de Emilio Lozoya y la abogada Tania Beatriz López Abud, quien laboró para la empresa Altos Hornos de México, propiedad de Alonso Ancira, empresario que está acusado junto con el ex director de Pemex de haber cometido el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El aseguramiento de las cuentas de la empresa Yacani derivó de la indagatoria iniciada en contra de Emilio Lozoya Austin y del empresario Alonso Ancira por la compra venta de la empresa Agro Nitrogenados a Petróleos Mexicanos en 2015, operación que de acuerdo con la denuncia presentada por Pemex, se realizó con sobreprecio, lo que generó un daño patrimonial a la empresa petrolera mexicana superior a los 13 mil millones de pesos.