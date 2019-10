Andrea Becerril y Víctor Ballinas

El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, demandó que no se someta a juicio sumario al ex dirigente Carlos Romero Deschamps y que no haya intervención externa alguna en el proceso para renovar la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

En entrevista recalcó que si se divide a ese organismo se pone en riesgo la estabilidad económica del país.

Insistió en que una renovación democrática del sindicato es lo que debe preocupar y ocupar a todos , porque se trata del organismo que afilia a los trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), una de las empresas más importantes del país.

El ex secretario de Gobernación aseveró que escuchó el compromiso que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer por la mañana, y de verdad espero que sus funcionarios, todos, hagan caso y eviten generar inestabilidad sindical en Pemex .