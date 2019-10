Ojalá y fuera en tu ciudad para que viniera alguien y se burle de su situación , dijo uno de los usuarios de la red, mientras otros le señalaron a Fox que la situación no era para chistes pendejos .

Los comentarios del ex mandatario causaron la repulsa de los cibernautas, sobre todo de quienes viven en aquella localidad.

En medio de los enfrentamientos ocurridos por la detención de Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, preso en Estados Unidos, el ex presidente Vicente Fox escribió ayer en su cuenta de Twitter: Se les avisa que por decreto presidencial a todos los criminales que están soltando balazos y sobrepasando a la autoridad en Culiacán que se les va a acusar con sus mamás y abuelitas para que dejen de asustar al pueblo, que vive feliz, feliz, feliz .

No es momento, gente inocente está en grave peligro y momento de crisis ... y usted, un ex presidente no debería mofarse del tema , le puntualizaron.

Varios cibernautas le echaron en cara que durante su gobierno se fugo de una cárcel de alta seguridad, El Chapo Guzmán, y su reinado creció, por lo que le recomendaron que mejor se quedara callado.

Esto es un acto doloroso y trágico para los habitantes de Culiacán y lo primero que se te ocurre es hacer una burla de ellos. ¡Qué hijo de p*ta más grande eres! , dijo uno más de los usuarios de Internet.