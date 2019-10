E

l paso de la banda inglesa Stereolab en la historia de la música pop es fundamental; determinante en el curso que seguirían diversas tendencias de fines de los años 90 e inicios de los 2 miles, aunque esto quizá no sea tan sabido a escala masiva. De ahí que su próxima visita a México sea todo un acontecimiento que no hay que dejar pasar.

Con la francesa Laetitia Sadier y el británico Tim Gane al frente, la agrupación cuyo nombre fue tomado de una librería de sonidos de alta fidelidad de los años 50, revivió a inicios de los años 90 a una serie de creadores, corrientes y timbres olvidados: el lounge de Juan García Esquivel y Jean-Jacques Perrey, los efectos futuristas de Delia Derbyshire, Raymond Scott, Bruce Haak; el hipnótico krautrock de Faust, Neu! y Silver Apples; los teclados análogos y modulares de los años 60, entonces considerados cacharros ante el deslumbre de lo digital. A lo largo de una prolífica discografía, mezclaron de forma inusitada, bossanova y jazz con rock y música experimental: de Ornette Coleman a Steve Reich y John Cage, pasando por Sergio Mendes.

Sin Stereolab no habría existido ese nuevo culto al citado genio mexicano Esquivel y el lounge (fueron los primeros en retomar a nivel mainstream el término Space Age), ni Beck ni Broadcast. Sin ellos, ese caminito que se distanciaba de la selva grunge de los años 90, jamás habría abierto brecha rumbo a esos dosmiles en que la electrónica y el rock eran posibles en un mismo lugar. Por su cariz art-pop, su sonido adelantado se volvió único y distintivo, alabado por bandas como Sonic Youth, Pavement y Blur. Y por si fuera poco, todos estos sonidos iban acompañados por letras de crítica social, a veces hasta filosóficas y marxistas; a veces en francés, otras en inglés.

Difícil es decidir cuál es su mejor álbum, pues todos gozan de un embeleso particular: desde los primigenios Peng! (1992), The Groop Played Space Age Bachelor Pad Music (1993) y Mars Audirac Quintet (1994), hasta el más conocido e influyente Emperor Tomato Ketchup (1996), pasando por los clavados Dots and Loops (1997) y Cobra and Phases Group Play Voltage in the Milky Night (1999); el sofisticado Sound-Dust (2001), el alegre Margerine Eclipse (2004), dedicado a su tecladista Mary Hansen, quien murió en 2002. Los dos discos que le siguieron ya no tuvieron tanto impacto y se retiraron en 2009 (dato curioso: en 2008 estuvieron anunciados en la segunda edición del festival Colmena en Tepoztlán, que finalmente no se llevó a cabo).

Era impensable ya que regresaran a los escenarios, y hasta hace un año seguían siendo una banda de culto del pasado. Sin embargo, a inicios de 2019, con la re-edición de Emperor…, Dots… y el Cobra…, anunciaron que volverían a dar unos cuantos conciertos, y México tiene el privilegio de estar incluido. Antes de actuar en el magnífico festival Hipnosis (tema completo en próxima entrega), darán un show aparte en el Foro Indie Rocks!, acompañados por el kraut psicodélico de la banda japonesa Kikagaku Moyo y los mexicanos de Build A Vista. Obligado, presenciar sus melodías plenas de ensueño espacial, sus atmósferas envolventes, la vaporosa voz de Sadier, la leyenda en vivo: jueves 24 de octubre en Zacatecas 39, Roma; 20 horas, $800 en WeGow: https://bit.ly/35HHJP8.