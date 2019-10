Perry estaba involucrado, aparentemente, en los esfuerzos para presionar al nuevo presidente ucranio, Volodymir Zelenski, a investigar a la familia del ex vicepresidente Joe Biden, uno de los principales rivales políticos de Trump en la contienda electoral de 2020, cuyo hijo estaba en la junta directiva de una empresa de gas ucrania.

El comentario asombró a más de uno, ya que es una contradicción directa del presidente, quien había reiterado que nunca hubo un quid pro quo en su trato con Ucrania. Horas después de que varios funcionarios dentro del gobierno se distanciaron de las declaraciones de Mulvaney, el propio jefe del gabinete envió un comunicado aclarando que no dijo lo que dijo, y culpó, para variar, a los medios de malinterpretar para promover la cacería de brujas contra su jefe.

Un reconocido almirante y ex jefe de las fuerzas especiales escribió ayer que la república estadunidense está bajo ataque del presidente .

Al mismo tiempo, Gordon Sondland, embajador de Estados Unidos en la Unión Europea –puesto que ganó como premio por haber donado más de un millón de dólares a la elección de Trump– compareció ante los investigadores en la Cámara de Representantes a puerta cerrada, donde informó que fue desafortunado que el presidente hubiera delegado el manejo de la política hacia Ucrania a Giuliani.

El abogado personal de Trump ahora está bajo investigación no sólo de legisladores de la cámara baja en torno al impeachment, sino tambien de fiscales federales respecto de socios ucranio-estadunidenses que recién fueron arrestados acusados de violar leyes de financiamiento electoral al tratar de canalizar fondos del extranjero a campañas republicanas en este país.

Por otro lado, el almirante retirado William McRAven, ex comandante del Comando de Operaciones Especiales y considerado el estratega a cargo de la captura y muerte de Osama Bin Laden, denunció ayer que el comandante en jefe de Estados Unidos estaba atacando, desde adentro, la república de Estados Unidos. En un artículo publicado en el New York Times, McRAven expresó que entre varios altos oficiales militares hay “frustración, humillación, ira y temor… de que el Estados Unidos en que creían estaba bajo ataque, no desde afuera, sino desde adentro”.

Escribió que muchos han sido testigos de los asaltos contra nuestra instituciones , incluidas la de inteligencia, la seguridad pública, la diplomática y los medios, así como el abandono de nuestros aliados . Trump –acusó–, cree que las cualidades y virtudes estadunidenses por las cuales dan sus vidas los soldados “son poco importantes o demuestran debilidad. Está equivocado. Estas son las virtudes que nos han sostenido los últimos 243 años… Si este presidente no entiende la importancia de eso, si no demuestra el liderazgo que Estados Unidos requiere tanto en lo doméstico como en el extranjero, entonces es hora de que haya una nueva persona en la Oficina Oval... lo más pronto, mejor. El destino de nuestra República depende de ello”.

En la encuesta más reciente sobre el tema, Gallup registra que 52 por ciento de estadunidenses apoyan ahora el impeachment y destitución de Trump.