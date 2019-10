La también directora del cortometraje Cruz (1997), menciona que el germen de Asfixia surgió de una conversación que tuvo con Alfonso Suárez, coguionista de la película, donde hablamos de un personaje hipocondriaco que creía tener un sinnúmero de enfermedades, incluso apnea, y que a raíz de eso él buscaba una enfermera por las noches para que le cuidara el sueño, premisa que me encantó y me hizo reflexionar sobre que quizá mi personaje albino podría ser esa enfermera y así continuar con mi interés narrativo y formal en el tema de la pérdida y en la falta de resignación, así como abordar también los problemas de discriminación .

La directora de Fecha de caducidad (2011), cuenta que eligió Asfixia como título porque prefiere emplear metáforas para nombrar sus filmes: “No sé si sean los más acertados o atractivos, pero me parece un juego de palabras y sensaciones. Asfixia representa el momento permanente que viven los personajes principales: Alma y Clemente en el momento por el que pasan, Alma tiene una sensación permanente que vive sin aire y Clemente se crea su propia asfixia”.

Refiere además que su película es una historia donde los personajes buscan el amor de manera fallida. Por el tema de la discriminación a partir de la imagen, me parecía más contundente. Sobre todo, por la ignorancia que existe en México sobre los albinos. Siempre he creído que el cineasta tiene una responsabilidad social y que en sus películas tiene que hacerla presente .

Sobre la producción, Márquez señala: “Cruz siempre ha sido la productora de mis películas, eso me da más preocupaciones, pero también más libertad creativa, pa-ra bien y para mal.

“Siempre arranco de forma solitaria los proyectos con las ideas rondándome y luego tengo mis cómplices imprescindibles para que todo pueda continuar, como en Asfixia, que tuve la fortuna de estar acompañada por Roberto Fiesco, Araceli Velásquez e Iliana Reyes, quien afrontó el reto total de la película de principio a fin.

Cada uno en su momento fue parte fundamental en la película, así como el apoyo solidario de Karla Uribe, mi anterior productora.

Actores contundentes

De los actores, Kenya Márquez comparte: “El tema con la actriz albina primero fue buscarla, porque en México, al día de hoy, no existía una actriz albina. Por ahí nos cruzamos en el camino con una en España, pero era imposible pensar en ella por la distancia y el acento. Fue una búsqueda larga, pero creo que el encuentro con Johana Fragoso fue contundente. Una mañana la vi en un trabajo musical que ella había realizado y a los tres días estaba haciendo un casting que me sorprendió. Mi instinto me decía que ella era quien tenía que interpretar a Alma y creo que no me equivoqué.

“En el caso del maestro Enrique Arreola, siempre me ha gustado su trabajo y fue también muy contundente el encuentro con él. En su casting entendió muy bien la historia, el personaje, y me sentí muy cómoda con él; es un gran actor. Con Mónica del Carmen, desde que escribí el personaje lo pensé para ella; la admiro por sus trabajos anteriores. Raúl Briones fue una gran coincidencia, de las grandes recomendaciones que he recibido por una colega que trabajaba en la película. Uno de los placeres de este filme que disfruté muchísimo fue el trabajo de mesa con todos los actores.”