‘‘En Cuba es mínimo el precio para asistir a una función de ballet, y cursar la carrera de bailarín no cuesta nada. La cultura es costosa en casi todos los países, es cierto, por eso necesita de la voluntad política, porque todo el mundo tiene el derecho de tenerla. Es un deber de los gobiernos que la tengan todos. La cultura, una de las partes más preciosas de la vida, la tenemos aquí, y por lo menos tratamos de que no se pierda ni un solo muchacho que tenga talento para bailar; lo tomamos enseguida y lo preparamos.”

En 2012, Alonso, en un nuevo encuentro con La Jornada, reafirmó su idea de que ‘‘la cultura es lo más precioso de la vida y las personas no sólo poseen el derecho de tenerla, sino que es un deber de los gobiernos dársela al pueblo”.

La coreógrafa compartió con este diario su secreto para convertir a los bailarines cubanos en unos de los mejores del mundo: ‘‘muy fácil: les he quitado el complejo. Nos habían dicho siempre que nosotros los cubanos no podíamos bailar ballet, sino namás nuestro folclor. Se quita ese complejo y ya se puede bailar.

La artista comentó a este diario al respecto: ‘‘Creo mucho en la danza, no sólo por lo que he hecho y aprendido a través de ella; todas las personas, cuando bailan, tienen cara de felicidad, y cuando terminan de hacerlo están satisfechas con la vida.

‘‘El baile reúne el arte de la música y el movimiento, eso es maravilloso y fundamenta una teoría que tengo: a través de la danza uno puede conquistar muchas cosas en la vida porque se ejercita el físico y la mente del ser humano.’’

Sicoballet para tratar a niños con problemas

‘‘Por eso –añadió Alonso– comencé a trabajar con niños con diversos problemas y le llamé sicoballet; me busqué un equipo pequeño y era muy sencillo enseñarles el movimiento, sin que fuera una clase difícil. Según la edad, les contaba una historia a los pequeños, por ejemplo, los invitaba a imaginar que eran unos aviones o unas flores, y les preguntaba: ¿cómo se mueve una flor?

‘‘A los muchachitos les decía: ahora ustedes, los aviones, den un salto desde las nubes alrededor de la flor, pero no la lastimen. Ellos comprendían de inmediato y no sabes lo lindo que lo hacían. Era tan humanamente lindo, que esas clases han sido lo mejor de mi carrera. Entonces yo era directora del Ballet Nacional, además de bailarina, tenía que ensayar; la doctora Fariñas me ayudó muchísimo, luego se hizo cargo de todo.

‘‘Hicimos mucho trabajo no sólo con los muchachos, sino con los padres. Había una niñita que tenía una piernas delgaditas y le ponían unas medias coloradas tan escandalosas y tan llamativas que una vez hizo un dibujo de una muñequita sin piernas.

‘‘Llamé a la mamá y le pedí que cuidara a su hija, que le pusiera unas medias más sencillas, y esa niña cambió, su carita fue otra con algo tan simple. Pero eso siempre pasa: los padres y las madres, queriendo tanto a sus hijos, a veces los sofocan y no se dan cuenta que necesitan sólo lo más sencillo.”

Incansable, Alicia Alonso fue un roble hasta el último segundo de su vida. Decía: ‘‘Mi motor está en la cabeza, en la vida misma. Si tuviera temor a la vida yo sería una inútil. La vida se construye de ser útil. Si me siento a descansar, me equivoco. ¿Para qué descansar ahora si en un futuro voy a tener mucho tiempo para hacerlo? Ahora no se descansa. Ahora se vive. Aquí se está para ser útil y dejar algo bueno en la tierra.

‘‘Mientras viva, estoy tratando de hacer cosas buenas; quizá me equivoque algunas veces, pero por lo menos estoy tratando de hacerlas. Esa es la vida, ese es el valor de mi vida, lo que mantiene mirando hacia el futuro.

‘‘Dentro de muchos años, Cuba seguirá viviendo, de una forma o de otra, positiva siempre, eso sí, porque todo lo negativo nunca sobrevive, se pierde. Por eso, a la vida, lo único que le pido es tiempo, más tiempo. ¡Voy a vivir 200 años!”, y aplaudía durante su charla con La Jornada, al tiempo que soltaba una carcajada que ahora resuena, luminosa, en su eternidad.