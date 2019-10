Prensa Latina y Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 18 de octubre de 2019, p. 3

Ministros y funcionarios de cultura de América y Europa destacaron la esencial presencia de la escuela de danza de Cuba forjada por la bailarina Alicia Alonso, quien falleció ayer en La Habana, en el desarrollode esa disciplina artística en sus países.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, también expresó su pesar por la muerte de la bailarina cubana. En su cuenta de Twitter mencionó: ‘‘Estamos muy tristes por la muerte de Alicia Alonso, una de las mejores bailarinas de la historia, figura de la cultura y el arte en Latinoamérica. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y al pueblo cubano por esta pérdida’’.

En Managua, Ramón Rodríguez, director del Teatro Nacional, recordó la imagen de Alicia Alonso bailando sobre un tráiler para los soldados que en Nicaragua defendían la revolución sandinista. ‘‘No creo que ninguna bailarina de su talla en el mundo hiciera algo parecido”.

Se dijo muy conmovido por la muerte de la artista cubana, quien apoyó en los años 80 la iniciativa de un ballet para Nicaragua, que ‘‘llevó el sello inconfundible de la exquisitez técnica de Alicia”.

El bailarín Carlos Acosta, discípulo de Alonso, manifestó: ‘‘Siendo hija de una pequeña isla del Caribe, Alonso se impuso a todas las barreras que decían que el ballet era un arte de países desarrollados, que el físico y el temperamento latino no se ajustaban a los requisitos de la danza clásica.

‘‘Todos estos prejuicios fueron demolidos cuando Alonso entró en la escena. Impuso su nombre latino, su físico, su personalidad. Su lucha por ser reconocida abrió las puertas del ballet clásico para todos los jóvenes de nuestro continente.”

En Buenos Aires, Paloma Herrera, directora del Ballet Estable del Teatro Colón, sostuvo que el deceso de Alonso deja una marca imposible de borrar en los corazones de todo el mundo. ‘‘Para el mundo danzario hay un antes y un después de Alicia”.

La ex primera bailarina argentina refirió: ‘‘Tengo una relación muy especial con Cuba, con su gente; siempre me siento agradecida y por supuesto fue por Alicia, quien me abrió las puertas para poder bailar allí y acercarme a ese público tan maravilloso”.