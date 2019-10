Los trabajadores de las minas de carbón en el estado de Coahuila se encuentran entre las personas con mayores riesgos laborales de todo el país, en particular por la alta incidencia de enfermedades respiratorias –causadas por la inhalación de sustancias tóxicas–, pero también de hipoacusia o sordera provocada por el ruido.

Aunque la activista admitió que el polvo de carbón es un factor inevitable en la extracción del mineral y que las máscaras dan una protección limitada, también destacó que en la gran mayoría de las minas de Coahuila ni máscaras les dan, ni se controla el polvo de carbón limpiando los túneles de las minas, ni se utiliza agua para evitar las partículas en suspensión . Sobre la hipoacusia o sordera por ruido, es un padecimiento en el cual nuevamente el estado de Coahuila ocupó el primer sitio en 2018 con mil 441 casos. También en este caso, un factor desencadenante es la falta de protectores auditivos adecuados para los trabajadores.

Según cifras del IMSS, las enfermedades de trabajo incapacitantes en Coahuila –entre neumoconiosis e hipoacusias– se ha mantenido en cifras cada vez más altas en los últimos siete años: 750 en 2011; 837 en 2012; 952 en 2013; mil 079 en 2014; mil 706 en 2015; mil 548 en2016; mil 849 en 2017, y 2 mil 328 en 2018. Dichos números, además, podrían ser mayores, ya que no todos los casos se reportan por omisiones de los afectados.

“Dejar la vida y la salud en las minas de carbón argumentando que, si no hay más contratos de carbón, ‘colapsa la región’ y ‘se pierden miles de empleos’, no es más que la justificación empresarial para seguir extrayendo no sólo el mineral, sino la vida de los mineros. Es tiempo de reconvertirnos a energías limpias que también generan empleos, ganancias y desarrollo”, enfatizó.