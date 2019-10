Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Con una inversión de mil 800 millones de pesos para la adquisición de 32.4 millones de vacunas, este miércoles se inició la campaña nacional de inmunización contra la influenza. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la secretaría del ramo, Hugo López-Gatell, sostuvo que las proyecciones son que la tercera parte, 37 millones de personas en México, van a estar infectadas por influenza .

A su vez, en conferencia ofrecida en Palacio Nacional, Miriam Veras, directora general del Centro Nacional para la Salud Pública de la Infancia y la Adolescencia, enfatizó en que la campaña se enfocará hacia los sectores de riesgo (niños menores de 5 años, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con padecimientos crónicos): “pedirles que no se molesten, si son jóvenes, son atletas, si se preocupan mucho por la salud, pero no están en los grupos de riesgo, no se molesten porque no se les aplica la vacuna.