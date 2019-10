Israel Rodríguez

Periódico La Jornada

Jueves 17 de octubre de 2019, p. 5

Petróleos Mexicanos (Pemex) transfería millonarias cantidades al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), las cuales eran canalizadas a campañas políticas y a la justificación de obras inexistentes.

Debido a la opacidad y discresionalidad con que se manejan las cuentas del sindicato, el cual no tiene ninguna obligación de reportar, se desconoce con exactitud las transferencias monetarias al gremio.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abordó el tema del STPRM en dos momentos: en el caso llamado Pemexgate en 2001, y el préstamo que realizó la empresa por 500 millones de pesos y que nunca se conoció su destino en 2011.

Fluvio Ruiz Alarcón, ex consejero independiente de Pemex, indicó que el mayor daño que hizo la dirigencia sindical a la empresa radica en la eficiencia operativa.

Mario Rubicel Ross García, quien sostiene que en el pasado proceso para renovar la dirigencia gremial fue electo secretario general, dijo que en diversas ocasiones que Romero Deschamps fue denunciado por enriquecimiento ilícito. Indicó que presumía su jet particular para pasear en Europa , su Ferrari Enzo, su condominio en Miami , su yate de lujo, bienes que no correspondían con el salario que recibía, de unos 20 mil pesos mensuales, con los que no puede justificar su excéntrico modo de vida.

En marzo de 2018 se denunció que Pemex pagó durante años los salarios de 343 integrantes del STPRM, sin que trabajaran, y que 19 sindicalizados costaron por ese concepto 6 millones 816 mil pesos, lo cual fue detectado por la ASF. También descubrió que los sindicalizados estuvieron asignados a ocho equipos de perforación, los cuales reportaron una inactividad desde 385 y hasta de 2 mil 831 días.