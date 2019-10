Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 17 de octubre de 2019, p. 5

El gobierno federal presentó dos denuncias contra Carlos Romero Deschamps relacionadas con sus ingresos, a partir de información proporcionada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, horas antes de que el priísta dimitiera como líder del sindicato petrolero.

Hay dos denuncias que se enviaron a la Fiscalía General de la República (FGR). No es como sostienen, que se congelaron cuentas, pero sí se enviaron los informes a la fiscalía, que es la que tiene la investigación , dijo en conferencia de prensa.

Ayer en Palacio Nacional sostuvo que las indagatorias están relacionadas con los ingresos, obtención de recursos o avisos detectados por la UIF . También descartó haberse reunido con el ex líder petrolero en lo que va de su administración, porque por lo general no me reúno con dirigentes, prefiero hacerlo con la gente . Sostuvo que Romero Deschamps nunca le pidió una audiencia. Creo que nunca lo he visto .

En su conferencia de prensa, ayer informó, además, que su gobierno ha presentado una querella relacionada con el manejo de la empresa Oro Negro, que encabeza Gonzalo Gil White –a quien no mencionó por su nombre–, la que, a su vez, ha promovido una denuncia internacional que involucra a ex altos funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) en corrupción y sobornos y en las que se han aportado grabaciones como pruebas.