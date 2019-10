L

a renuncia de Carlos Romero Deschamps a la dirigencia del sindicato nacional de trabajadores petroleros ha reavivado la esperanza popular de que haya castigo a los grandes corruptos del país. La ostentación, por parte del secretario general de uno de los sindicatos más poderosos del país, de la riqueza mal habida y la constante exhibición de su impunidad amparada por gobiernos priístas y panistas a lo largo de 26 años de imperio, hicieron del personaje (nacido en Tampico, Tamaulipas, 76 años atrás) uno de los receptáculos más afinados del repudio popular.

La caída de un dirigente sindical poderoso no ha sido, sin embargo, un hecho que altere a profundidad el esquema de relaciones de esos organismos con el poder político en turno. Los ejemplos de Joaquín Hernández Galicia y Elba Esther Gordillo muestran que la sustitución de liderazgos puede quedar solamente en tácticas gubernamentales basadas en las circunstancias del momento. Ahí están los casos de Carlos Salinas de Gortari quien, decidido a asentar su poder tachado de espurio en 1988, dio un manotazo judicial y militar en Ciudad Madero, Tamaulipas, para advertir mediante La Quina el castigo que correspondería a quienes desde el sistema hubieran apoyado o consideraran apoyar el conato de insurrección electoral encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas; Enrique Peña Nieto, necesitado de despejar el camino a su plan de reforma educativa, no titubeó en castigar a la lideresa Gordillo que pretendía retar de forma obstructora el poder de Los Pinos. Ahora, Romero Deschamps no será obstáculo para el desarrollo de los planes petroleros del sexenio en curso.

Vale advertir, por otra parte, que la plantilla de personajes relevantes alcanzados por el conato justiciero de la llamada Cuarta Transformación no ha alcanzado aún al primer nivel o al círculo realmente más cercano a Enrique Peña Nieto, el responsable político e histórico de la combinación de corrupción, injusticia e ineficacia que desfondó al país, según la narrativa trágica que día a día es desplegada ante azorados escuchas nacionales desde tribunas gubernamentales.