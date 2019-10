Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 17 de octubre de 2019, p. 26

Barcelona. Jóvenes, niños, jubilados y trabajadores indignados salieron por tercer día consecutivo a las calles de Cataluña para expresar su repudio a las condenas del Tribunal Supremo español contra nueve líderes independentistas.

Las protestas cobran fuerza cada día; ayer, una multitud recorrió de nuevo las calles de Barcelona y llegó a las puertas de la consejería (ministerio) del Interior, que preside el independentista Miquel Buch, a quien exigen su dimisión por la represión de los agentes de la policía autonómica catalana, los Mossos d’Esquadra. Por segunda noche consecutiva se reportaron enfrentamientos y ardieron barricadas en la ciudad.

El paro de estudiantes que comenzó ayer y terminará mañana, que coincidió con una huelga general en Cataluña, arrancó con una manifestación por el centro de la ciudad en un ambiente festivo y pacífico. Miles llevaban papel higiénico para, según la convocatoria, limpiar toda la mierda que han dejado tanto la sentencia como las desproporcionadas actuaciones policiales de los últimos días.

Nuria es estudiante barcelonesa, tiene 19 años y a pesar de que no es partidaria de la secesión, desde el pasado lunes pasa la mayor parte del tiempo en las manifestaciones. Yo no quiero la independencia, pero no entiendo este fallo; no entiendo la reacción del Estado español y pienso que sólo tengo un camino: responder al avance del fascismo en las calles, con mis compañeros de generación .

Mientras hablamos en la plaza de la Universidad, a sólo unos metros hay una concentración de estudiantes en favor de la permanencia en España. Todos llevan a la espalda la bandera nacional y están rodeados por policías para evitar agresiones.

Marc, compañero de Nuria, de 21 años y estudiante de filosofía, quien se prepara para acudir a la protesta universitaria, contó: Yo no era independentista hasta el primero de octubre. Ese día entendí que no podía seguir perteneciendo a un país que apalea a sus ciudadanos, que responde con violencia al anhelo de la gente por votar .

Muy cerca, Patricia, quien trabaja de dependienta en una tienda de ropa, observa a los estudiantes y expresa: Si por mí fuera me pondría la estelada (bandera no oficial que se asocia al independentismo) a la espalda y me iría con ellos. No podemos permitir que nos humillen como pueblo .

Después de la marcha pacífica, unos 5 mil jóvenes intentaron romper el cordón policial y fue entonces cuando volvieron los enfrentamientos entre agentes y manifestantes, y con ello se levantaron numerosas barricadas en llamas por toda la ciudad, que olía a plástico y cartón quemado, ya que la mayoría de las hogueras las hicieron con los botes de basura del ayuntamiento. El fuego alcanzó a cinco vehículos. Algunos jóvenes también arrancaron adoquines para lanzarlos a los policías.