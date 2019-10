Agencias

Periódico La Jornada

Jueves 17 de octubre de 2019, p. a16

Nueva York. El cuarto partido de la serie de campeonato de la Liga Americana entre los Astros de Houston y los Yanquis –que favorece a los texanos por 2-1– fue suspendido después de que se pronosticaran fuertes tormentas en Nueva York.

El partido en el Yankee Stadium debía comenzar el miércoles por la noche, pero se retrasó 24 horas para evitar la posibilidad de las fuertes lluvias, dijo la Major League Baseball en un comunicado. Por lo que el juego fue pospuesto para hoy.

El Servicio Meteorológico Nacional había pronosticado 100 por ciento de probabilidad de lluvia en Nueva York para el miércoles. El quinto partido ahora tendrá lugar el viernes.

Somos conscientes de dos cosas: no queremos afectar la parte competitiva de la serie y queremos ser conscientes de nuestros fanáticos que tienen que salir , advirtió el martes el comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred. No queremos traerlos aquí si sabemos que no vamos a poder jugar .

El aplazamiento altera las rotaciones en el pitcheo abridor para el resto de la serie. Los Astros ahora están listos para traer de vuelta a Zack Greinke para el duelo cuatro este jueves, permitiendo que Justin Verlander comience en el partido siguiente.