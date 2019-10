Hace unas semanas comenzó la preparación general para los compromisos que tendrá el próximo año. Me falta que me dejen competir, ganar mi lugar y que te dejen ir para el calendario que se avizora con selectivos a la Copa del Mundo, Series Mundiales y la eliminatoria a la justa olímpica de Japón.

Más de 30 medallas en Olimpiadas Juveniles y otras ganadas en torneos de Grand Prix, Series Mundiales, el oro que ganó en sincronizados en Lima y se unió al título en el trampolín de un metro y la presea de plata en tres, ya son parte del pasado del clavadista, porque su pensamiento está fijo en la cita japonesa para alcanzar el sueño más anhelado de los deportistas: la medalla olímpica.

“La verdad nunca había pasado por esto. Aquí me he dado a conocer más que en México. Hay atletas olímpicos de otros países y entrenamos sin problemas.

“Cuando regresé de Lima recibí muchas felicitaciones del staff y es curioso, porque en EU no les importa mucho lo que sucede en otros deportes que no sea futbol americano, beisbol o basquetbol.