‘‘Toda mi vida he pensado que si algún sentido tiene pasar por la tierra es para cambiarla. La única intención de recorrer el espacio es cambiarlo, que la vida está en el colectivo, no en el individual, que hay que bailar tomados de la mano tantos como seamos posibles”, añadió.

‘‘El libro siempre es un halago, es de agradecerse. Lo que es de más agradecer es verlos a ustedes, gente que no veía, colegas a quienes tengo en una profunda estima, a algunos de los mejores escritores de novela policiaca, compañeros en la lucha del último año, que ha sido un año fascinante de ir a chocar contra la pared burocrática e ir rompiendo esa pared, en medio de una euforia general por el cambio profundo que se ha producido” en el país, sostuvo Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica.

Colega, compañero, maestro

Ferrari contó cómo surgió esa iniciativa; ‘‘me encontré en diciembre del año pasado pensando que tengo montón de afectos y que quiero mucho, pensando en este universo de afectos, en aquellos que incidieron en la vida de otros, que modificaron las formas de percibir la literatura, la bonhomía misma, la forma de leer. Me pareció que tenía entre manos uno que me había tocado la vida y a un montón de gente. Me puse a contactar amigos desperdigados por el mundo a quienes nos unía la suerte de conocer a Paco como colega, compañero, maestro, como uno lo quiera llamar. Nos planteamos el desafío de escribir un relato con uno de los personajes de Paco o él mismo como personaje’’.

Ese libro es acerca de las distintas maneras de decir ‘‘que a los nuestro los tenemos que festejar entre nosotros, no hay mejor momento que cuando otros los atacan. Es el momento de decirle: ‘acá estamos, Paco, éstos somos los tuyos’”.

Para Caneyada esa obra ‘‘es una hermosísima manera de conocer a Paco como ser humano y conocer también su literatura. Creo que quienes estamos aquí en el libro estamos porque de muchas maneras Paco nos enseñó, nos ilustró y abrió su talento y su corazón; estoy como lector, escritor y amigo. La Brigada para Leer en Libertad es una especie de familia y es un enorme honor estar en este homenaje”.