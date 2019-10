C

omo en su nombre, como en su espíritu, como en sus tradiciones, como en sus reclamos, todo es singular en la Barcelona que acarician las olas del mar Mediterráneo.

Uno de esos reclamos es el que de nuevo cimbra a los catalanes. Los disturbios en varias ciudades, la misma Barcelona, Girona, Lleida, Sabadell y Tarragona se sucedieron en la segunda jornada de movilizaciones contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a nueve líderes independentistas por sedición.

En el olvido que guarda las luchas fratricidas durante la Guerra Civil española en que la caída de la ciudad Condal fue el inicio de la victoria del general Franco.

En la misma forma en Barcelona se sucedió la triste historia de Don Quijote de la Mancha. Ahí fue vencido por el Caballero de la Blanca Luna. Hízose éste el encontradizo, le buscó quimera por procedencia de hermosura de sus respectivas damas, le derribó y le pidió confesase las condiciones del desafío. Y el gran Don Quijote –dice don Miguel Unamuno– ‘‘El inquebrantable caballero de la fe, el heroico loco, molido y aturdido y como si hablara dentro de una tumba con voz debilitada y enfermiza dijo: ‘Dulcinea del Toboso es la mujer más hermosa del mundo y yo el caballero más desdichado de la tierra, y no es bien que mi flaqueza defraude esta verdad; aprieta, caballero, la lanza y quítame la vida, pues me has quitado la honra’”.