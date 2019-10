▲ ‘‘El periodismo fue un trabajo muy de lobo viejo y estepario, individual. Me sigue gustando, pero me parece estupendo que otros hagan periodismo entre 20’’, refiere Martín Caparrós. Foto Guillermo Sologuren

Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Jueves 17 de octubre de 2019, p. 3

Existe una ‘‘crisis del modelo institucional de hacer periodismo”, y aunque los grandes medios todavía tienen un lugar importante, ‘‘nos quieren convencer de que es generalizada”, sostiene el escritor argentino Martín Caparrós.

El autor está en México y ayer participó en una conferencia en el Diplomado Narrativa de no Ficción auspiciado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Mañana asistirá a un encuentro de periodismo en Hermosillo, Sonora.

En la Feria Internacional del Libro en el Zócalo impartirá dos charlas este sábado y luego en Oaxaca dirigirá un taller de libros periodísticos del 21 al 27 de octubre.

‘‘Los grandes medios, que tenían un lugar central en la circulación de la información en nuestras sociedades y funcionaban como garantía de verdad y seriedad, están teniendo muchos problemas económicos. Por otro lado, han perdido la batalla técnica: uno no va a esperar hasta mañana para volver a leer lo que ya se enteró esta tarde”, manifiesta Martín Caparrós (Buenos Aires, 1957) en entrevista con La Jornada.

Búsqueda de nuevas formas de hacer periodismo

‘‘Nos quieren convencer de que eso es una crisis del periodismo, no de cierto modelo institucional de hacer periodismo. Hay otros que van apareciendo. Sitios digitales que lo piensan y se financian de otra manera, no dependen de los avisos de las grandes corporaciones para ver qué pueden publicar y qué no”, explica Martín Caparrós.

Refiere que ‘‘muchas personas están buscando nuevas formas de hacer periodismo. Algunas funcionan mejor de otras”.

Ejemplifica con los premios que otorgó la Fundación Gabo. Cuando se anunciaron ‘‘dos de los los cuatro galardones, el escenario se llenó. En un caso había como 10 personas y en el otro unas 20”. Las iniciativas ‘‘eran en colaboración entre distintos periodistas, pero también de varios medios y países. Trabajos que hasta hace poco no se hacían. Interacción entre el relato más clásico, pero también el video, la foto, las animaciones y los mapas.

‘‘Una nota que ya no se parece a la que conocí cuando empecé a trabajar hace más de 40 años. Eso me parece genial: que tiene que ir cambiando. El periodismo fue un trabajo muy de lobo viejo y estepario, individual. Me sigue gustando, pero me parece estupendo que otros hagan periodismo entre 20. Las nuevas técnicas que hay, debemos ver cómo las usamos”, considera el autor de Valfierno.

Respecto de su obra, dividida entre la novela y la no ficción, Caparrós menciona: ‘‘Cuando encaro el libro o cuando publico no pienso cuál es el papel que va a tener, si es ficción o no ficción. Me interesa escribir lo que quiero y que después cada lector se lo apropie como desee. Tratar de pensar que van a tener una función tal o cual es una soberbia un poco boba. Alcanza con que ya que existan, es un gran logro”.