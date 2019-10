Consideró que se requieren reformas constitucionales para que verdaderamente funcione y quien asesine, golpee o violente a una mujer sea sancionado, de lo contrario, no vamos a llegar a ningún lado , por lo cual se ha propuesto la implementación de contralorías sociales de la alerta.

Al respecto, señaló que se trabaja con los tribunales superiores de justicia, pues ahí está el atorón , y con las procuradurías y fiscalías porque se les caen las carpetas de investigación al no estar bien armadas .

La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), Candelaria Ochoa, aseguró que no hay resistencia ni nos negamos a aplicar en la Ciudad de México la alerta de violencia de género (AVG) , que será la número 21 en contar con ella.

El área jurídica de la Secretaría de Gobernación, precisó, no se opone a aplicar la alerta en la Ciudad de México, pero interpuso un recurso porque el juez se extralimita ya que las peticionarias no pueden ser juez y parte, y no pueden obligarnos a tener recursos para la alerta.

Los municipios y estados tienen también la obligación, no sólo la Federación, y todos los actos de gobierno no se pueden transparentar con la ley respectiva, cuando las alertas no son suficientes, porque la violencia contra las mujeres en las familias es lo que llega a ocasionar el feminicidio, dijo.

Hoy, destacó, en la Ciudad de México el delito más denunciado es la violencia familiar, aunque el estado de Colima es el más peligroso, porque suceden más feminicidios, de manera proporcional con el número de mujeres que lo habitan.