Indicó que el erotismo es un tema ausente dentro de esta información. Siempre se nos dice cómo no hacer, cómo no embarazarnos, cómo no enfermarnos pero nunca se nos dice cómo sí hacerlo .

Robertha Medina también destacó que 30 por ciento de los participantes señaló que los datos obtenidos les impactaron negativamente en su vida erótica. No obstante, expuso, actualmente la mayoría de las personas consideró que están más informadas de sexualidad de lo que estuvieron en aquel tiempo .

Respecto a cuándo consideraron que iniciarían su vida sexual, 33 por ciento dijo que entre los 18 y 20 años, seguido por entre 15 y 17 años. La realidad es que empezaron en promedio a los 18.85 años. Hay una diferencia significativa entre los hombres y las mujeres, pero esto viene a poner en relevancia que finalmente pensamos en función de lo que se nos dijo y prohibió .

A su vez, Iván Darío Cárdenas, especialista de Colombia, expuso que un estudio realizado en un colegio de Bogotá, arrojó que 60 por ciento de los estudiantes no habla de sexualidad ni con sus padres, ni en la escuela ni con el sistema de salud.