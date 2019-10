Disciplinadamente, los dirigentes de la Conaie respaldaron a su presidente, el anticorreista Jaime Vargas (líder amazónico del pueblo achuar). No obstante, otros dirigentes sugirieron al Lenin de mentiritas que le baje a eso de que vándalos de Maduro y Correa habrían pescado en el alzamiento, a río revuelto. Tales fueron los casos de Leónidas Iza (presidente del Movimiento Indígena y Campesino del Cotopaxi), y Mirian Cisneros, líder amazónica del pueblo sarayaku.

Con optimismo panglosiano, algunos observadores sintieron que la Conaie se impuso en el diálogo. Puede ser. En principio, el presidente consintió en revisar el paquetazo. Repitamos: consintió . Porque en momento alguno aceptó el término derogar para referirse al decreto del FMI, o que sus medidas lesionaban al conjunto del pueblo ecuatoriano.

Lejos de ello, el fantástico presidente propuso que se organicen comisiones de trabajo . Una fórmula que Winston Churchill, recomendaba a sus acólitos: si no quieres resolver algo, nombra una comisión .

En todo caso, quienes siguieron con atención los argumentos de ambas partes , quedaron con la sensación de que el diálogo tuvo lugar en cancha inclinada con árbitro en contra: el comedido francés Arnaud Peral, representante de la ONU en Ecuador.

Ahora bien: los que sí pescaron en río revuelto fueron los grandes medios, que por orden del gobierno, durante pocas horas, hicieron a un lado el discurso xenófobo y racista. Habiendo bloqueado y silenciado, durante 11 días, una represión feroz, indiscriminada y sin precedente en la memoria de los quiteños: ocho muertos, mil 100 detenidos, millares de heridos.

Last but not least, lo último y no menos importante: ¿en qué momento el gobierno del traidor y chistoso Moreno aceptó dialogar con la Conaie? No hay cómo perderse: en el momento exacto en que las bases indígenas y populares desbordaron a la dirección de la Conaie.