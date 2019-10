En la gira por San Luis Potosí y Zacatecas, el Presidene encontró a lo largo del camino varias bardas con mensajes. En territorio potosino le exigen la realización de obras y dotación de servicios a Villa de Ramos, algunas de las cuales estaban bajo el logo de Antorcha Campesina. El mandatario aseguró que las nuevas políticas dirigidas al bienestar de la población tienen garantizado el financiamiento con los ahorros derivados de la austeridad y el combate a la corrupción. “Siempre nos habían dicho que el problema eran las mordidas abajo. No, el problema son las tarascadas, las transas más grandes que se hacen arriba”, aseguró.

En este contexto, reiteró que la corrupción era avalada desde arriba: nada de que el presidente no sabía, no se enteraba, lo engañaban. Todas las transas que se llevaban a cabo tienen su visto bueno. Aunque no firme, él autoriza, él tolera, él permite .

Reconoció el papel del gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras (PRI), para recuperar la obra que estaba inconclusa. “Este hospital cuesta 130 millones de pesos, y otro tanto para operarlo y que funcione. Lo que hacen nada más es: ‘a ver, un centro de salud’, y ya ahí lo dejaron. ¿Y el hospital? ¿Y los médicos? ¿Y las medicinas? ¿Y la ambulancia?”