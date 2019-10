Georgina Saldierna, Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Miércoles 16 de octubre de 2019, p. 10

Al posicionarse en el Pleno del Senado, legisladores de distintos partidos coincidieron en que de estar vigente la reforma constitucional sobre revocación de mandato y consulta popular impulsada por Morena, el proceso llevado a cabo en Baja California para ampliar el mandato del gobernador electo, Jaime Bonilla, no hubiera podido realizarse.

Ante la llamada ley Bonilla –aún no publicada–, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido evasivo, criticó el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) Marco Antonio Baños, quien sostuvo que el mandatario debió pronunciarse en contra. En tanto, su homólogo Ciro Murayama rechazó que la convocatoria para participar en el pasado proceso electoral de Baja California se haya emitido para cinco años.

En medio de la polémica desatada por la consulta del fin de semana en la entidad, los senadores avalaron la minuta enviada desde San Lázaro en la que se establece que en el caso de consultas populares regionales o locales de trascendencia, éstas deben ser convocadas por al menos 2 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, aprobada por la mayoría del Congreso estatal y aplicada por el INE.